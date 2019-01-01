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Davraz’da yamaç paraşütü keyfi

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Davraz’da yamaç paraşütü keyfi

ISPARTA'DA 2 bin 635 metre yüksekliğindeki Davraz Kayak Merkezi sezonun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Torosların en yüksek zirvelerinden birinde kurulu olan merkezde, kayak sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü de yapılıyor.

EĞİRDİR MANZARALI UÇUŞ
Adrenalin tutkunları Isparta'nın 6 uçuş noktasından olan Davraz'da Eğridir Gölü manzaralı yamaç paraşütü yapıyor. Profesyonel yamaç paraşütçüsü Samet Özata, "Yaz kış uçabiliyoruz. Muğla'nın Ölüdeniz'i varsa Isparta'nın da Davraz'ı var" dedi. Davraz'da kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken vatandaş bölgeye akın etti.

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Davraz’da yamaç paraşütü keyfi
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