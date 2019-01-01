Demba Ba sesleri

BUGÜN NELER OLDU

Bir süredir G.Saray'a imza atacağı ileri sürülen Demba Ba'nın, Aytemiz Alanyaspor ile de anılmaya başlanması heyecan yarattı. Ligin ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen turuncu-yeşilli yönetimin 34 yaşındaki Senegalli ile temasa geçtiği ileri sürüldü.Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da bir haftalık tatil sona erdi. İkinci yarı hazırlıkları için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelen turuncu-yeşilli oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı.Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve 5'e 2 çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler. Aytemiz Alanyaspor, 2 Ocak'ta (yarın) Goldcity Otel'de kampa girecek.