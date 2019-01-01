Kamyonlar tehlike saçıyor

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde ağır tonajlı ya da evrakları eksik olduğu için Taşağıl Denetim İstasyonu'na girmek istemeyen kamyonların tehlikeli yolculuğu devam ediyor. Kamyon ve yük araçları, 7 kilometre yerine Çakış Kavşağı'ndan tali yolu kullanarak mahalleler arasından 25 kilometre yol kat edip Sarısu mevkiinden D-400 karayoluna çıkıyor.

MAHALLELİ İSYANDA

Ölüme davetiye çıkaran bu yolculukta son olarak domates yüklü kamyon yol kenarındaki kanala devrildi. Mermer yüklü kamyonun ise devrilme tehlikesine karşı yükü boşaltıldı. Ağır tonajlı araçlar, mahalleler arasındaki yolun köstebek yuvasına dönmesine neden oluyor. Bu araçların yollarda büyük çukurlar oluşmasına neden olduğunu, yol güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını istedi.