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Kitaplarla geçen ömür

’nın son sahafı olan ve mesleğe 21 yıl önce başlayan , ‘ yuvam’ dediği dükkanındaki 30 bin kitaba adeta gözü gibi bakıyor

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Kitaplarla geçen ömür
Isparta'da yaşayan 63 yaşındaki Bedrettin Aykan, çocukluğunda kazandığı okuma alışkanlığını 'kitap yuvam' dediği 33 metrekarelik dükkanıyla mesleğe dönüştürdü. Aykan, emekli olduktan sonra 21 yıl önce sahaf dükkanı açtı. ISPARTA'NIN SON SAHAFI
Boyunu aşan kitapları arasında gününü geçiren Aykan dükkanındaki yaklaşık 30 bin kitaba gözü gibi bakıyor. Antika radyosundan dökülen nağmeler eşliğinde kitapları büyük titizlikle inceleyen Aykan, her bir kitabın tozunu alıyor, yıpranmışları okunur duruma getiriyor. Aykan, Isparta'da sahaf olarak bir tek kendisi kaldığı için mesleğine daha fazla önem verdiğini belirterek, "Kitaplar bazen sahiplerinin anılarını da barındırıyor. Kitaplardan mektup, siyah beyaz fotoğraf, eski paralar çıkıyor" dedi.
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