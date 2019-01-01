Okulda aile ortamı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ağır engelli özel öğrenciler için okullarda hayata geçirdiği ev 'Uygulama evleri' Antalya'da hayata geçirildi. Özel Eğitim Uygulamalı 2'inci ve 3'üncü Kademe Okulu'nun üst katında oluşturulan 2+1 dairede, özel öğrenciler eğitiliyor. Derslerde, engelli öğrencilere günlük yaşam becerisi kazandırılıyor.

ÜTÜ YAPIYORLAR

Kepez ilçesindeki 5 katlı Özel Eğitim Uygulamalı 2'inci ve 3'üncü Kademe Okulu'nun en üst katı, 2+1 şeklinde normal bir aile evi gibi dizayn edildi. Özel öğrenciler için 1 yıldır hizmet veren 'Uygulama Evi'nde, mutfak, yatak odası, salon oturma odası ve banyo bulunuyor. Proje, kapsamında ağır engeli bulunan öğrencilere ev temizliğinden ütü yapmaya, yatak düzeltmeden yemek yapmaya kadar eğitimler veriliyor. Öğretmenler gözetiminde yapılan yemek ve tatlılar öğrenciler tarafından tüketiliyor. Günlük yaşam becerisini kazanan öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile birçok etkinliğe de imza atıyor.

HER GÜN 2 SAAT EĞİTİM

162 özel öğrencisi bulunan okulda her sınıf gün içerisinde 2 saat uygulama evinde vakit geçiriyor. Günlük yaşam becerisini kazanan öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile birçok etkinliğe de miza atıyor. Özel öğrenciler uygulama evleri ile birlikte günlük hayata adapte olurken öğrendiklerini evlerinde de uyguluyor. Okulun Müdürü Gökmen Güler, verilen eğitimlerin amacının engelli bireyleri topluma kazandırmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

AYAKTA KALABİLMELİLER

Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü İlhan Gemalmaz, orta ve ağır düzeydeki özel öğrencilerin, yaşam evinde günlük işleri kendi başlarına yapmayı öğrendiklerini ve bunları kendi evlerinde de yaparak ailelerine yardımcı olduklarını söyledi.