Ölüme olta sallıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dabalık tutkunu amatör balıkçıların keyfi tehlikeye dönüşüyor. Son olarak emekli doktor Hasan Şişli'nin dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği falezler, balıkçıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Uyarı levhalarına aldırmadan korkulukları aşan vatandaşlar adeta ölüme olta atıyor. Falezlerin en uç noktasından balık tutmaya çalışan vatandaşların canlarını hiçe sayması görenleri hayrete düşürüyor. 30 metrelik falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçılar hemen her gün ölüme meydan okuyor.