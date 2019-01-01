Türkiye’nin develeri antalya’da güreştı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde düzenlenen 13. Geleneksel Deve Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen etkinlik, Karatepe Stadı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Antalya'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Muğla ve Denizli'den yaklaşık 120 güreş devesi katıldı.
Güreşlerde develer rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Galip devenin seçilemediği güreşlerde, güreşen develeri birbirlerinden ayırmak için saha görevlileri büyük çaba harcadı. KÜLTÜR YAŞATILIYOR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, etkinliğin Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu belirterek, "Siz bu hizmetlerin en güzeline layıksınız. Sizlerin hizmetkarı olarak bunları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"
dedi.