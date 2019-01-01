Türkiye’nin develeri antalya’da güreştı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde düzenlenen 13. Geleneksel Deve Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen etkinlik, Karatepe Stadı'nda gerçekleştirildi.Güreşlerde develer rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Galip devenin seçilemediği güreşlerde, güreşen develeri birbirlerinden ayırmak için saha görevlileri büyük çaba harcadı. KÜLTÜR YAŞATILIYORAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, etkinliğin Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu belirterek,dedi.