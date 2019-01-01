Yangın her şeylerini aldı

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Antalya'nınKepez ilçesinde yaşayan Işık ailesi, 10 gün önce evlerinde çıkan yangın nedeniyle her şeylerini kaybettiler. Gazi Mahallesi'nde tek katlı bir evde kanser hastası eşi ile birlikte yaşayan Ahmet Işık'ın evi yan dairenin bacasından sıçrayan ateş nedeniyle küle döndü. Kalacak yeri olmayan ve evlerinden hiçbir eşya kurtaramayan ailenin yardımına Büyükşehir Belediyesi ve komşuları yetişti.Yangın sonrası kalacak yeri kalmayan aileye komşusu 3 aylığına ücretsiz evini verdi. Belirli bir süre burada yaşacak aileye verilen evin içerisini ise büyükşehir belediyesi doldurdu. Aileye, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı'ndan da eşya yardımı yapıldı. Kemoterapi tedavisi gören eşini tedavi ettirmeye çalışan Işık ise 3 ay sonra tekrar açıkta kalmaktan korkuyor. Hastalık deneniyle yürümekte zorluk çeken Sermin Işık'ın destek aldığı yürüteç dahi kül olurken, aile destek bekliyor.