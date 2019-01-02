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10 ülkeye meyve cipsi ihracatı

Giriş Tarihi: 2.1.2019
10 ülkeye meyve cipsi ihracatı

ISPARTA'DA bir firma tarafından üretilen katkısız meyve cipsleri 10 ülkeye ihraç ediliyor. KOSGEB desteğiyle üretime başlayan firma, elma, portakal, mandalina, kavun, muz, çilek, kivi, greyfurt, nar ve şeftaliyi makinelerde ince dilimler haline getirip, ürüne özel sıcaklıklarda kurutarak meyve cipsi üretti.

KATKISIZ ÜRÜNLER
Firma sahibi Mehmet Volkan Poyraz, alternatif ürün geliştirmek için böyle bir çalışmaya başladıklarını belirterek, "Meyve cipsleri katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor"dedi.

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10 ülkeye meyve cipsi ihracatı
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