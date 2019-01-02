163 bin emekliye indirimli ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda emeklilere büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye'deki belediyeler arasında sadece Antalya'da vatandaşlar, emekliliğe hak kazandığı andan itibaren toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. Üstelik bu indirimden emekli eşleri de yararlanabiliyor.

TOPLAM 38 MİLYON BİNİŞ

Emekliler ve eşleri otobüslerde tam biniş ücreti 2.60 TL iken, 2 TL, raylı sistemde ise 2.40 TL olan tam ücret yerine 1.90 TL ödüyor. Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşım A.Ş.'ye 163 bin 530 emekli kartı başvurusu yapıldı ve kartları teslim edildi. Antalyalı emekliler, toplamda 38 milyon kez toplu ulaşımı kullanarak indirimden faydalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu emeklimize verdiğimiz değerin bir göstergesi" dedi.