Cinayeti 200 bin lira için işlemiş

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Antalya'dsevgilisi Ziynet Terzi'yi (36), sokak ortasında, 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldüren Ekrem Çatal'ın (61) yargılanmasına başlandı. Çatal ifadesinde, "Beni aldattı, kendisine verdiğim 200 bin TL'yi istedim. Küfür edince sıktım" dedi. Olay, 5 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Çatal, oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Terzi'yi göğsünden ve karın boşluğundan 3 kurşunla vurarak öldürdü. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı.Çatal, "Kendisine paramı istediğimi söyledim. Bana 'para mara yok' diyerek ağır küfürlerde bulundu. Sinirlendim, öldürme fikrim yoktu. Babama ait tabancayı çıkarıp, birkaç el ateş ettim" diye konuştu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, Ziynet Terzi'nin oğlu M.C.T.'nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.