Hep yanınızdayız

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün start alacak kamp öncesinde hazırlıklarını çift antrenmanla tamamladı. Kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren turuncu-yeşilli futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise çift kale maç yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan her iki antrenmanda da oyuncuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyeti memnun etti. Aytemiz Alanyaspor, bugün Goldcity Otel'de 10 günlük bir kampa girecek.

YENİ YILINIZI KUTLARIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. SİZLERE ÇOK GÜVENİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" dedi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Bakan Çavuşoğlu'na Alanyaspor atkısı hediye etti