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altında ezildi

Giriş Tarihi: 2.1.2019
Kamyon altında ezildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde Sadık Özkaynak (60), evindeki çiçekleri için motosikletle toprak götürürken kum yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Duraliler Kavşağı'ndan Kepezüstü'ne doğru yola çıkan Özkaynak'ın motosikletine, aynı yönde seyreden F.B. (30) yönetimindeki 07 MVR 02 plakalı kum yüklü kamyon çarptı. Kamyonun sağ iki tekeri Sadık Özkaynak'ın başının üzerinden geçti. Kamyon şoförünün, kör nokta nedeniyle motosikleti göremeyip sıkıştırdığını ve kazanın yaşandığı öne sürüldü.
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