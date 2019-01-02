Kitaplar konuştu engel kalktı

TÜRKİYE'DEKİ kütüphaneler içinde sadece Antalya'daki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan 'konuşan kitaplık' bölümünde, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendiriyor. Seslendirilip sisteme yüklenen kitaplara görme engelliler Türkiye'nin her yerinden ulaşabiliyor.

300 KİTAP SESLENDİRİLDİ

Yaklaşık 600 görme engelli üyesi bulunan kütüphanenin 'konuşan kitaplık' bölümünde kitaplar dile geliyor. Konuşan kitaplıkta bugüne kadar 300 eser seslendirildi. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten emekli mühendis Şule Bölük (52), 3 yıldır kitap seslendirdiğini anlattı. Hakimlik sınavlarına hazırlanan Ece Zengin (22) de kitaplara ses olan gönüllülerden Zengin, "Görme engelli bireylere yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

MİLLET KIRAATHANESİ

60 bini aşkın kitabı ve 20 binin üzerindeki üye sayısıyla 24 saat kitapseverlere hizmet veren kütüphanede Millet Kıraathanesi kapsamında saat 20.00'den sonra tüm ziyaretçilere çorba, kek ve çay ikramı da sunuluyor.