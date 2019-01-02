Tarihe geçen rekor

BUGÜN NELER OLDU

14 milyon turist hedefiyle başlayan Antalya'da turizmde tüm rekorlar kırıldı. Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı ve transit yolcularla beraber 2018 yılında gelen yabancı turistlerin sayısı, tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin kişiye ulaştı. 2018 yılında yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış oldu. En çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya zirvede yer aldı. Antalya'yı 2018 yılında 4 milyon 801 bin Rus turist ziyaret ederken, Rus turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26,47 artış yaşandı. İkinci sırada ise 2 milyon 317 bin turist ile Almanya geldi. Alman turist sayısı bir yılda yüzde 36,74 arttı. Bu iki ülkeyi 717 bin turistle Ukrayna ve 637 bin turist ile İngiltere takip etti.2018'in en büyük sürprizine ise Polonya imza attı. Bir önceki yıla oranla yüzde 137 artış yaşanan Polonya'dan gelen turist sayısı 400 bine ulaştı. Polonya bu artışla ilk 5'te yer alan Hollanda'yı yerinden etti. 5'inci en büyük pazar konumuna gelen Polonya'da artışın 2019'da da sürmesi bekleniyor.