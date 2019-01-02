Ünlüler geçidi

Antalya'nın Serik ve Kemer ilçelerinde otellerin düzenlediği yılbaşı eğlencelerinde Kenan Doğulu, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Demet Akalın ve Cengiz Kurtoğlu gibi sanatçılar sahneye çıktı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Otel'de düzenlenen yeni yıl konserinde Kenan Doğulu 3 saat konser verdi. Belek'teki Maritim Pine Beach Otel'in yılbaşı konserinde sahneye Işın Karaca çıktı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı gecede Işın Karaca, sevilen şarkıları seslendirdi. Aynı otelin yeni yıl dolayısıyla organize ettiği programlar kapsamında 29 Aralık'ta Levent Yüksel, 30 Aralık'ta da Ziynet Sali konser vermişti.

ÖZEL GÖSTERİ

Belek'teki eğlence ve gösteri merkezi The Land Of Legends'ta ise yeni yıl havai fişek gösterisiyle karşılandı. Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Kilikya Palace Otel'deki yılbaşı programında sahneye çıkan Coşkun Sabah, Mirage Park Otel'de Cengiz Kurtoğlu sahneye çıktı.