Valiler yıla ziyaretle girdi

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaValisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak, 2019'a görev başında giren kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk bölümündeki hastaları ziyaret eden Vali Karaloğlu, Antalya- Isparta karayolu üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı, jandarma ekiplerini ziyaret etti. Burdur Valisi Şıldak da yol kontrol noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti. Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşları da ziyaret eden Vali Şıldak, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.