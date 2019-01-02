Yılbaşı süsü yangın çıkardı

Antalya'da Alanya ilçesindeki yeni yıl kutlamalarının yaşandığı anlarda bir barda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay iskele bölgesindeki Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yeni yıl için geri sayım yapıldığı sırada Aloha Tiki Bar adlı mekanda yakılan maytaplar, ilk önce dekor olarak kullanılan palmiye yapraklarını tutuşturdu. Palmiye yaprakları hızla yanarken, yangın diğer yılbaşı süslerine sıçradı. Yükselen ateşler naylondan yapılan tente ve sundurmaları da tutuşturunca yangın büyüdü. İçinde yaklaşık 100 civarında müşteri bulunan barda alevlerin yükselmesiyle büyük panik yaşandı. İşletme çalışanları hortumlar ile yangını söndürmeye çalıştı. Yangın daha da büyümeden söndürüld. Kalabalık mekanda yaşanan yangında yaralanan olmaması sevindirdi.

ALTGEÇİTTE PEŞ PEŞE KAZA

Antalya'da altgeçitte art arda yaşanan iki kaza trafiği kilitledi. Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Güllük Altgeçidi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinde kontrolden çıkan 07 EOV 46 plakalı otomobil Deniz Y. yönetiminde 07 MNC 14 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından uyarıları fark etmeyen 07 T 3104 ve 07 T 0189 plakalı araçlar da altgeçit girişinde kaza yaptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA UYUDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki köprülü kavşakta, kendisi için kırmızı ışık yandığını görünce duran otomobil sürücüsü Cem K., direksiyon başında uyuyakaldı. Polisin uyandırmak için yarım saat uğraştığı Cem K., yapılan testte 1.64 promil alkollü çıktı. KORNA BİLE UYANDIRAMADI

Olay sabah saat 06.30 sıralarında, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Falez Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Cem K., yönetimindeki 07 KAM 21 plakalı otomobille sinyalizasyon sistemine yaklaştığında, kendisi için kırmızı ışık yandığını görünce durdu. Trafik ışığı önünde bekleyen Cem K., sürücü koltuğunda uyuyakaldı. Cem K., arkasında duran sürücülerin çaldığı kornaları da duymadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri uyandırdıkları Cem K.'nin ehliyetine el koydu. Aracı ise olay yerinden çektirildi.