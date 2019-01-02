Yılın son doğum günü

KEPEZ Belediyesi'nin spor okulları ve etüt merkezlerinde eğitim gören aralık ayı doğumlu 103 öğrenci, doğum günü pastalarını Kepez Belediye Başkanı hakan Tütüncü ile birlikte kesti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor okullarında ve etüt merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin doğum günlerini kutlamak için her ay düzenlenen toplu doğum günü kutlamasına katıldı.

50 ÖĞRENCIYE YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen toplu doğum günü etkinliğinde Aralık ayı doğumlu Kepez Belediyespor'dan 53 ve belediyenin etüt merkezlerinden 50 öğrencinin doğum günü kutlandı. Salon fuayesinin süslendiği, kostümlü animatörlerin ve yüz boyama etkinliğinin yapıldığı kutlamada öğrenciler canlı müzik eşliğinde keyifli saatler geçirdi.