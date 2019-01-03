Başdeğirmen Isparta için hedeflerini anlattı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini anlattı. Isparta'ya yapılacak hizmetlerde katılımcı ve ortak fikirlerin önemine değinen Başdeğirmen, "Hepimizin düşüncesi şehri ortak kalkındırabilmek ve bunları beraber yapacağız. En önemli yapmamız gereken istişare. Herkesle istişare ederek yapacağız. Ben yaptım oldu olmayacak. Herkese danışacağız" dedi.Belediyeye geldiğinde personel kıyımı yapılacağı dedikodularını yalanlayan Başdeğirmen, "Kimsenin işiyle aşıyla oynayacak karaktere sahip değiliz. Emin olsunlar ki şimdi olduğundan çok daha iyi şartlarda çalışacağız" diye konuştu. Spor altyapısına ilişkin de açıklamada bulunan Başdeğirmen, Gölcük ve Davraz'da altyapı çalışmaları ile kamp turizmini harekete geçireceklerini anlattı. Başdeğirmen, Ispartaspor'u güçlendirmek için de projeleri olduğunu sözlerine ekledi.ŞIMDIDEN sosyal medya çalışmaları ile vatandaşların fikirlerini aldıklarını anlatan Başdeğirmen, "Bunu seçimi kazandıktan sonra da sürdüreceğiz" dedi. Başdeğirmen, belediyecilik hizmetinin merkez köylerine de aktarma sözü verdi. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başdeğirmen, "Belediye altyapı üst yapı imar konularından ibaret değildir" dedi