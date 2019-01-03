Kar yolları kapattı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da kış sert yüzünü gösterdi. Yeni yılla birlikte yağışlı havanın etkisi altına giren Antalya'da metrekareye 141 kilogram yağış düştü. Kıyı kesimlerde gök gürültü sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.Kar yağışı nedeniyle Alanya'nın Konya'ya bağlandığı yol kapandı. Kuşyuvası- Çatak yolu 4 saatlik çalışmanın ardından ancak gece yarısı ulaşıma açılabildi. Akseki Akçeşme'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Seydişehir yolu açılarak ulaşım yeniden sağlandı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.Elmalı'da önceki gün şiddetli yağmurun ardından gece kar yağışı başladı. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası ilçe halkı güne beyaz örtüyle kaplanmış Elmalı manzarasıyla uyandı. Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Taşımalı eğitime bir gün ara verilen ilçede, okula giden çocuklar kartopu oynayıp eğlendi. Elmalı Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı.Kaş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele çalışması yapılıyor. Gömbe ve Sütleğen ile 15 mahallede ekipler 2 greyder, 3 kepçe ve 1 tuzlama aracı ile yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.Antalya'nın genelinde de sağanak yağış su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Belek'te son 24 saatte metrekareye 141, Serik'te 106, Aksu'da 93, Manavgat'ta 92, Antalya merkezde 71 kilogram yağış düştü. Meteoroloji, fırtına, ani sel ve su baskınları ile dona karşı uyardı.