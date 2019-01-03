Kepez’i AK belediyecilik şahlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA AK Parti Kepez ilçe Başkanlığı görevine getirilen Bahattin Bayraktar, AK belediyecilikle cazibe merkezi haline gelen Kepez'de yerel seçimlerde tarih yazacaklarını söyledi. 30 yıldır çözülemeyen sorunların AK Parti döneminde çözüldüğünü ifade eden Başkan Bayraktar, "Kepez'de kördüğüm olan mülkiyet ve imar problemlerini ortadan kaldırdık" dedi.AK Parti'den önce Kepez'in şehrin arka bahçesi olduğunu söyleyen Başkan Bayraktar, "AK Parti belediyecilik anlayışıyla Kepez çekim merkezi haline geldi. Antalya'nın gözde ilçelerinden biri oldu" dedi. AK Parti ile Antalya'nın yatırım noktasında şantiyeye dönüştüğünü söyleyen Başkan Bayraktar, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminin çivi çakılmayan bir dönem olduğunu söyledi.CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in 20 yılı aşkın kendi ilçesinde tek bir mega projesi olmadığına değinen Bayraktar, "Antalya'da AK Parti ile hayal projeler tamamlanıp hizmete açıldı. Bu vizyon farkını ortaya koyuyor" dedi.