Korku parkına döndü

Seçim çalışmalarına odaklanan CHP'li Muratpaşa Belediyesi çocuk parklarını göz ardı edip temizliklerini unuttu. Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Çallı Çocuk Parkı'nda sarhoşların çilingir sofrası kurup etrafta terör estirmesi bölge halkını canından bezdirdi. Parkta yaşanan manzara korkuttu. Vatandaşlar, manzara karşısında "Buraya değil çocuk yetişkinler bile gelemez" dedi.Çocukları ile parka gelen aileler, masaların üstüne bırakılan boş içki kutuları karşısında şok yaşıyor. Her gün yüzlerce çocuğun aileleriyle birlikte gelip oynadığı parkın, psikopat ve alkollülerin mekanı haline geldiğini belirten mahalle sakinleri, "Artık parka çocuklarımızla gitmeye korkar hale geldik. Günün her saatinde madde bağımlısı ve mekan takımı tabir ettiğimiz kişiler burada alkol alıp birbirleri ile kavga ediyor. Etrafı kırıp döküp boş içki kutuları ve şişelerini atıp gidiyorlar" diye tepki gösterdi.Mahallesi sakinleri çocuk parkında çöplerinde alınmadığını ileri sürdü. Park içi ve çevresindeki çöplerin de alınmaması nedeniyle hijyenin kaybolduğunu ifade eden bölge halkı, "Lara'daki park ve çöp her gün alınırken Bayındır ve Güvenlik mahallelerindeki parkların yüzüne bakılmıyor. Parkın zemini 3.5 yıldır düzeltilmiyor. Sosyal demokratız diyorlar ama sadece göze görünen yerlere makyaj yaparak göz boyuyorlar" ifadelerini kullandı.PARKIN bakımsızlıktan virane bir görüntüye büründüğünü de belirten vatandaşlar, "Son bir yıldır hiçbir belediye görevlisi bu parka gelip bakmadı. Çocukların binip oynadığı materyaller ve salıncaklar tehlike saçıyor. Salıncakların altı su birikintisi ile dolu. En küçük yağmurda göle dönüşüyor" ifadelerini kullandı.