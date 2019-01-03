Metruk bina tedirgin ediyor

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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde bulunan metruk yapı tehlike saçıyor. Dışarıdan görüntüsü bile korku saçan Hurma mahallesindeki 4 katlı bina madde bağımlıların adresi haline geldi. Çevrede oturan vatandaşlar binanın kendilerini tedirgin ettiğini söylerken, Konyaaltı Belediyesi'nden metruk yapının yıkılmasını talep etti.4 yıldır atıl vaziyette bulunan bina madde bağımlılarının adresi haline geldi. Binaya girişlerin engellenmesi amaçlı kapısı tuğla ile örülürken bağımlılar bunları kırarak binaya girişleri sağlıyorlar. Kötü kokular yayılan yapılar, can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.