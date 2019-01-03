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yerine meddah gösterisi

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Noel Baba yerine meddah gösterisi
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Nadide Ahmet Balaban Anaokulu'nda 'Masalcı Dede' isimli meddah gösterisi büyük beğeni topladı. Korkuteli Belediyesi kültür ve sosyal etkinliklerden sorumlusu Yaşar Uz'un sergilediği gösteriyi Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da izledi.

VELİLER DE MEMNUN
Etkinliği öğrencilerle birlikte izleyen veliler, "Yeni yılı Noel Baba ile değil de kültürümüze uygun bir şekilde orta oyunu ile kutlanmasından memnun olduk" dedi. Öğretmenler ise 'meslekleri tanıyalım etkinlik alanı' istedi.
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Noel Baba yerine meddah gösterisi
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