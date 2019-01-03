Noel Baba yerine meddah gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Nadide Ahmet Balaban Anaokulu'nda 'Masalcı Dede' isimli meddah gösterisi büyük beğeni topladı. Korkuteli Belediyesi kültür ve sosyal etkinliklerden sorumlusu Yaşar Uz'un sergilediği gösteriyi Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da izledi.Etkinliği öğrencilerle birlikte izleyen veliler, "Yeni yılı Noel Baba ile değil de kültürümüze uygun bir şekilde orta oyunu ile kutlanmasından memnun olduk" dedi. Öğretmenler ise 'meslekleri tanıyalım etkinlik alanı' istedi.