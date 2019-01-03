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Renkli yardım kampanyası

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Renkli yardım kampanyası
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar için Çalış Plajı'nda denize girdi. Çalış Children, Charity Animal Aid adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanlarına bağış toplamak için renkli kostümlerle suyun soğukluğuna aldırmadan denizde kaldı.

DESTEK İÇİN YÜZDÜLER
Giydikleri renkli kostümlerle sahilde bir araya gelen çoğu İngiliz uyruklu yabancılar, denize koşarak hem yeni yılı kutladılar hem de yardıma muhtaç Türk çocuklarına ve sokak hayvanlarına destek için yüzdü.
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Renkli yardım kampanyası
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