Renkli yardım kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar için Çalış Plajı'nda denize girdi. Çalış Children, Charity Animal Aid adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen yerleşik yabancılar, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanlarına bağış toplamak için renkli kostümlerle suyun soğukluğuna aldırmadan denizde kaldı.Giydikleri renkli kostümlerle sahilde bir araya gelen çoğu İngiliz uyruklu yabancılar, denize koşarak hem yeni yılı kutladılar hem de yardıma muhtaç Türk çocuklarına ve sokak hayvanlarına destek için yüzdü.