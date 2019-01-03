Rusya’nın yeni yıl sürprizi

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RUSYA'NIN Türkiye'den ithal edeceği domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkarmasını Antalyalı üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, kararın ihracatı artıracağını belirterek, "İhracat artışı ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayacağı gibi üreticilerimizin de emeğinin karşılığını almasını sağlayacaktır" diye konuştu.İki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Bahar, "Böyle bir ortamda Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasını bekliyoruz" dedi. Örtü altı domates üretiminin yaklaşık dörtte üçünün Antalya'da gerçekleştiğine değinen Bahar, "Bu üretimin de önemli bölümü ihraç edilmekte. Domates üretimi ve ihracatı kent ekonomisinde önemli bir yere sahip" dedi.