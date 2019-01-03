Şimşek ligin yaşlı takımı

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinin tamamlanmasıyla beraber 18 haftayı içeren rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Bu rakamlardan en dikkat çekeni 30 yaş üstü futbolculara en fazla forma şansı veren kulüp Aytemiz Alanyaspor oldu.
Turuncu- yeşilliler, 30 yaş üstü futbolculara toplamda 8 bin 988 dakika süre verdi. Alanyaspor'dan sonra 30 yaş üstü oyunculara en fazla forma veren kulüp Beşiktaş'ta ise söz konusu futbolcular toplamda 8 bin 749 dakika sahada kaldı. MERİH'E UEFA ÖVGÜSÜ
Öte yandan UEFA sitesi, 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği sıraladı. Alanyaspor'daki performansı sonrası Milli Takım'a davet edilen 20 yaşındaki Merih Demiral da listede yer aldı.
UEFA, Merih için "Oyun stili Alpay Özalan'a benziyor" açıklaması yaptı. G.Saray'da forma giyen Ozan Kabak ta listede yer alan ikinci Türk oyuncu oldu. TANER KARAMAN DİYOR Kİ
SÜPER Lig'de 30 yaş üstü oyuncuların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Özkaynağa dönüş yolunda Trabzonspor, Bursaspor gibi kimi kulüpler adım atarken, kimileri ise eski düzende devam ediyor. Finansal krizlerin önüne geçmek için yaş ortalamasını akademilerden gelen sporcularla düşürmek şart gibi görünüyor. Yoksa gidişat iyi değil. Eskişehirspor, Gaziantepspor, Manisaspor, Erciyes gibi kulüplerin durumu herkese ders niteliğinde olmalı.