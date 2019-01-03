Şimşek ligin yaşlı takımı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinin tamamlanmasıyla beraber 18 haftayı içeren rakamlar da ortaya çıkmaya başladı.Turuncu- yeşilliler, 30 yaş üstü futbolculara toplamda 8 bin 988 dakika süre verdi. Alanyaspor'dan sonra 30 yaş üstü oyunculara en fazla forma veren kulüp Beşiktaş'ta ise söz konusu futbolcular toplamda 8 bin 749 dakika sahada kaldı.Öte yandan UEFA sitesi, 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği sıraladı.UEFA, Merih için "Oyun stili Alpay Özalan'a benziyor" açıklaması yaptı. G.Saray'da forma giyen Ozan Kabak ta listede yer alan ikinci Türk oyuncu oldu.SÜPER Lig'de 30 yaş üstü oyuncuların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Özkaynağa dönüş yolunda Trabzonspor, Bursaspor gibi kimi kulüpler adım atarken, kimileri ise eski düzende devam ediyor. Finansal krizlerin önüne geçmek için yaş ortalamasını akademilerden gelen sporcularla düşürmek şart gibi görünüyor. Yoksa gidişat iyi değil. Eskişehirspor, Gaziantepspor, Manisaspor, Erciyes gibi kulüplerin durumu herkese ders niteliğinde olmalı.