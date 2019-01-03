Stadın güvenliği ikizlere emanet

Antalya'da tek yumurta ikizi Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler (21), Antalya Stadı'nın güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. İkizlerin gelecekteki hedefi ise polis olmak...
Aynı oyuncaklarla oynayıp, birlikte büyüyen ikizler, eğitim hayatlarını da başarılı şekilde sürdürdüler. Damla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Basın Yayın Yüksekokulu'nu, Pınar ise Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Ayrı fakültelerde öğrenim gören, aynı evi paylaşan ikizler, fiziksel benzerlikleriyle de ilgi odağı oldu. Polislik sınavına hazırlanan ikizler, özel güvenlik görevlisi olmaya karar verdi.
Özel güvenlik görevlilerinin sahip olması gereken yeterlilik sınavlarından başarı ile geçen Damla ve Pınar, 1 ay önce güvenlik görevlisi olarak iş hayatına adım attı. TARAFTARIN İLGİ ODAĞI
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un karşılaşmalarını oynadığı Antalya Stadyumu'nda görev alan ikizler, 30 bin kişilik statta güvenliğin sağlanması için mesai yapıyor. Statta devriye görevi yapan, maç günleri de protokol kapısından girişleri kontrol eden ikizler, benzerlikleriyle taraftarların da ilgi odağı oldu.