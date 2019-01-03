Stadın güvenliği ikizlere emanet

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Antalya'da tek yumurta ikizi Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler (21), Antalya Stadı'nın güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.Aynı oyuncaklarla oynayıp, birlikte büyüyen ikizler, eğitim hayatlarını da başarılı şekilde sürdürdüler. Damla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Basın Yayın Yüksekokulu'nu, Pınar ise Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Ayrı fakültelerde öğrenim gören, aynı evi paylaşan ikizler, fiziksel benzerlikleriyle de ilgi odağı oldu.Özel güvenlik görevlilerinin sahip olması gereken yeterlilik sınavlarından başarı ile geçenSüper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un karşılaşmalarını oynadığı Antalya Stadyumu'nda görev alan ikizler, 30 bin kişilik statta güvenliğin sağlanması için mesai yapıyor.