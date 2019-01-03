Süper kamp dönemi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla dün başladı.Takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi oldu. 18 ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek.Aytemiz Alanyaspor ise Alanya'dan ayrılmayacak. Turuncu yeşilliler, dün hazırlıklarını kampa girdikleri otelde başladı. Kasımpaşa'nın ise kamp programı henüz netlik kazanmadı. Kasımpaşa'nın da Antalya'ya gelmesi durumunda ligdeki tüm takımlar kamp dönemini Antalya'da geçirmiş olacak.SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Antalya'daki kamplarına en geç gelecek ekipler olacak. İki takım da Belek'te yapacakları çalışmalarına 5 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Medipol Başakşehir 15 Ocak'a kadar, Galatasaray ise 11 Ocak'a kadar Antalya'da çalışmalarını sürdürecek. Beşiktaş, bugün geleceği Belek'te 14 Ocak'a kadar kalacak. Ligde ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe de bugün kapma başlayacak ve Antalya'dan 11 Ocak'ta ayrılacak. Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un ise kamp bitiş tarihleri henüz netlik kazanmadı.Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.