Vitrinde dost sıcaklığı

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf, mağazalarının kapısını, sokakta üşüyen kedilere açıyor. Barınabilecekleri sıcak bir yuva bulamayan kediler, üşüdüklerinde kendilerine sıcak bir yer ve beslenmeleri için yiyecek veren esnafın kapısına geliyor. Vitrininde ve koltuklarında oturabildikleri mağazaların sahipleri ve çalışanlarınca ilgilenilen yaklaşık 15 sokak kedisi, hem müşterilerden hem de sokaktan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.Kedilerle ilgilenen bir mağazanın müdürü Ahmet Kurt (21) mağazalarında 'Lokum' ve 'Balım' ismini verdikleri iki sokak kedisine baktıklarını, bunlardan önce de kedilerin annelerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kurt, kedileri hastalandıklarında veterinere götürdüklerini söyledi. Esnaf Oğuzhan Türkeri ise bir sene önce 'Karamel' ismini verdikleri sokak kedisinin mağazanın bir parçası haline geldiğini belirtti.