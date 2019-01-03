BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA yeni yılın ilk bebekleri birer dakika ara ile doğan Eymen ve Melih oldu. Funda ve Ömer Korkut çiftinin çocukları Eymen, saatler 00.01'i gösterirken dünyaya gözlerini açtı. Aynur - Mehmet Ünsal çiftinin bebekleri Melih ise birkaç dakika sonra suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi.Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin ilk ziyaretçisi ise gece yarısı hastaneye ziyaret gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu oldu. Anne babaların bu sevincine Vali Ömer Seymenoğlu ortak oldu. Korkut ve Ünsal çiftini tebrik eden Vali Seymenoğlu, yılın ilk bebeklerine çeyrek altın taktı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise 2019 yılında doğan ilk bebek, Seda-Mehmet Karaaslan çiftinin çocukları Zeynep oldu. Doğumun ardından minik Zeynep'i ziyaret eden Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar ve eşi Bahar Çınar aileyi tebrik etti.