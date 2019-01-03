Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yılın ilk bebekleri

Yılın ilk bebekleri

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Yılın ilk bebekleri
ISPARTA'DA yeni yılın ilk bebekleri birer dakika ara ile doğan Eymen ve Melih oldu. Funda ve Ömer Korkut çiftinin çocukları Eymen, saatler 00.01'i gösterirken dünyaya gözlerini açtı. Aynur - Mehmet Ünsal çiftinin bebekleri Melih ise birkaç dakika sonra suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi.

VALİDEN TEBRİK
Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin ilk ziyaretçisi ise gece yarısı hastaneye ziyaret gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu oldu. Anne babaların bu sevincine Vali Ömer Seymenoğlu ortak oldu. Korkut ve Ünsal çiftini tebrik eden Vali Seymenoğlu, yılın ilk bebeklerine çeyrek altın taktı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise 2019 yılında doğan ilk bebek, Seda-Mehmet Karaaslan çiftinin çocukları Zeynep oldu. Doğumun ardından minik Zeynep'i ziyaret eden Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar ve eşi Bahar Çınar aileyi tebrik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılın ilk bebekleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN