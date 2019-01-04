204 milyonluk değişim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da son yılların en yağışlı dönemleri yaşanırken CHP'li Başkan Mustafa Akaydın döneminde 5 yıl önce sular altında kalan cadde ve sokaklarda eskiden eser kalmadı. Antalya'da her yağmur yaşanan görüntüleri ortadan kaldıran Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Yağmur Suyu Çalışmaları oldu. ASAT, son 5 yılda 205 milyon lira yatırım bedeli ile 223 kilometre yağmur suyu drenaj hattı yaparak, eskiden yaşanan su baskını görüntülerini tarihe gömdü.Muratpaşa İlçesi Meydan Kavağı, Çaybaşı ve Demircikara mahallelerinin yağmur suyu sorunu çözüldü. Toplam 39 bin metre uzunluğunda yağmursuyu drenaj hattı imalatı yapıldı. Drenaj kanalının yer yer 4x3.5 metre ebatlarında inşa edilerek, saniyede 70 metreküp su taşıyabilecek kapasitede dizayn edildi. Kızıltoprak mahallesinde 5 bin 400 metre, Yenigün mahallesine de 3 bin 500 metre yağmur suyu drenaj hattı imalatı yapıldı.Her yağmurda en çok su baskını yaşanan Kepez'de ise 39 bin 575 metre uzunluğunda Varsak 1. Etap yağmur suyu drenaj hattı inşaatı tamamlandı. Hattın 10 bin metrelik kısmında 11 farklı ölçüde kapalı betonarme kutu menfez inşaatı yapıldı. Dev proje ile Varsak, Süleyman Demirel Bulvarı, Karşıyaka, Şelale ve Habipler mahallelerinin yağmur suyu sorunu tarihe karıştı.Konyaaltın'nda ise 10 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapıldı. Bunun için ise yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı. Ancak bu çalışmalar halen devam ediyor. Konyaaltı'nı yağmur suyu baskınlarından en çok kurtaran ise Boğaçayı Taşkın Koruma Projesi oldu. İlk etabı açılışa hazır hale getirilen proje için şuana kadar 29 milyon 751 bin lira harcama gerçekleştirildi. Boğaçayı, kentin yeni cazibe merkezi olacak. CHP'li Mustafa Akaydın'ın başkan olduğu dönemde su baskınları mücadele eden Antalyalılar, 5 yıl sonra yaşanan değişimi fotoğraf karelerine yansıtarak AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'ya sadece 2018'in 17 Aralık günü 24 saatte toplam metrekareye 490,8 kilo yağış düştü. 2017'ye göre yağış toplamları ise Antalya'da yüzde 39 artış yaşandı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Antalya'nın yıllık ortalama yağış miktarı bin 62 kilogram. Neredeyse yarısı bir gecede yağdı. Konya'nın yıllık yağış miktarı 322 kilogram. Konya'ya bir yılda düşen yağışın daha fazlası Antalya'nın Kemer ilçesine 24 saatte düştü" demişti. 2013 Ocak ayının tamamında 353 kilo yağış düşen Antalya'da önceki gün yağan yağış bir günde 171 kiloyu geçti. 2014 yılında bu rakam 203 kilo olarak gerçekleşti. 2013 Aralık ayında 61.8 kilo yağış alan Antalya, 2018'de 295.4 kilo yağış aldı.KENT merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk döneminde kazandırılan 80 kilometrelik yağmur suyu ana hattına, Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerinde başlatılan çalışmayla 50 kilometrelik drenaj kanalı eklendi. Meltem Mahallesi'nden başlayıp Opera Kavşağı'na kadar devam eden yatırımlarla birlikte Meltem, Soğuksu, Varlık, Yıldız, Memurevleri, Üçgen, Altındağ, Cumhuriyet, Muratpaşa mahallerinin yıllardır süren yağmur suyu sorunu ortadan kaldırıldı.