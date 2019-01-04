Alanya hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık'ta Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde başlayan Aytemiz Alanyaspor, Goldcity Turizm Kompleksi'ndeki kampta çalışmalarına devam etti.Önceki gün yağmur altında kondisyon çalışması yapıp ardından çift kale antrenman yapan turuncu- yeşilliler oldukça hırslı göründü. Yaklaşık bir saat süren idmana Bobo, Augusto, Mbilla ve Maniatis katılmadı.Aytemiz Alanyaspor, dün de fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından takım halinde kuvvet çalışmaları yapıldı. Şimşekler, dünü saat 17.00'de otelin futbol sahasında yaptığı antrenmanla tamamladı.