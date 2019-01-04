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Alanya hızlı başladı

’de tutunma mücadelesi veren , büyük önem arz eden hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Alanya hızlı başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık'ta Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde başlayan Aytemiz Alanyaspor, Goldcity Turizm Kompleksi'ndeki kampta çalışmalarına devam etti.

BOBO, AUGUSTO, MBİLLA YOK
Önceki gün yağmur altında kondisyon çalışması yapıp ardından çift kale antrenman yapan turuncu- yeşilliler oldukça hırslı göründü. Yaklaşık bir saat süren idmana Bobo, Augusto, Mbilla ve Maniatis katılmadı.

TESTTEN GEÇTİLER
Aytemiz Alanyaspor, dün de fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından takım halinde kuvvet çalışmaları yapıldı. Şimşekler, dünü saat 17.00'de otelin futbol sahasında yaptığı antrenmanla tamamladı.
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Alanya hızlı başladı
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