Altınova’da işlem tamam

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ANTALYA'NIN Kepez Belediye Meclisi'nin 2019 yılının ilk toplantısında Altınova bölgesine müjdeli karar çıktı. 35 yıllık imar sorununu çözdüğü Altınova'da, bölge halkının emsal artışı talebini karşılayacak olan 1\1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Altınova bölgesinde toptan ticaret alanlarının önünü açan imar plan değişikliği böylece tamamlanmış oldu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Altınova sakinlerinin talepleri değerlendirilerek bölgenin gelişimine uygun olacak şekilde planın tamamlandığını açıkladı. Tütüncü, "Yeni imar haklarıyla Altınova bölgesi, turizm kentine yaraşır bir görünüm ve siluete kavuşacak. Plan revizyonu, bölgede yeni ticaret merkezlerinin önünü de açmış olacak. Altınova'ya hayat verecek, altından müjdeler verecek meclis kararını aldık" dedi.