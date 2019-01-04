Bölge enflasyonu 13’üncü sırada

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ANTALYA Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz, yıllık yüzde 21.41 enflasyon oranı ile 26 bölge arasında 13'üncü sırada yer aldı. Yıllık enflasyon Türkiye ortalamasının yüzde 1.1 puan üzerinde gerçekleşti. Aralık ayındaki eksi yöndeki enflasyon ise 2019 için bölge ekonomisini umutlandırdı.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, enflasyonda yavaşlamanın sevindirici olduğunu kaydetti. Çetin, "Enflasyonun yüzde 17 düzeyine gerilemesi genel beklentidir" dedi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ise kalıcı bir enflasyon düşüşü sağlamak için çekirdek enflasyonun daha fazla aşağı çekilmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla devam etmesini dilediklerini açıkladı.