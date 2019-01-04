Dehşet gecesi

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Antalya'da bir şahıs, altın alışverişi yüzünden tartıştığı aile üyelerine pencereden ateş açtı. Olay yerinde olan yunus ekiplerine de ateş açılması üzerine özel harekat polisi de devreye girdi. Düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.Olay, önceki akşam saat 21.00'da Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazibulvarı'daki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ünder ailesi ile Gülcan ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ünder ailesinin fertleri, Gülcan ailesinin oturduğu mahalleye geçti. Ünder ailesinin geldiğini gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., yolun karşısında bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti. Olayı telsizden takip eden Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise polisin ikazlarına rağmen ateş etmeye devam eden şahıs için operasyon yapılması talimatını verdi.Olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket timi sevk edildi. İlk olarak apartman çevresinde trafik ve yaya geçişini durduran polis, ardından evin etrafını kuşattı. Evin içerisindeki şahıslar, uyarılara rağmen dışarı çıkmaması üzerine çok sayıda özel harekat timi operasyon için harekete geçti. Kalkan ve koçbaşı ile eve giren yapan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı. Operasyonla şahıslar kelepçelenerek gözaltına alındı, olayda kullanılan av tüfeğine el konuldu.