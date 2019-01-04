Deprem bilinci sahnede

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BURDUR'DA Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri işbirliğinde anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine deprem ve afetlere karşı bilinçlendirmek için tiyatro ekibi kuruldu. Ekip ilk gösterisini kent merkezindeki bir ilkokulda eğitim gören anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine sergiledi. Burdur AFAD Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, amaçlarının çocuklara küçük yaşlarda afet bilincini yerleştirmek olduğunu söyledi.TOKLU, " Afet ve Acil Yönetim Bölümü öğrencileri kurumumuza staja geliyor. Onlarla ilkokullarda afet bilinci oluşturma, öğrencilerde farkındalık oluşturmak için bir tiyatro grubu kurduk ve ilk oyunumuzu oynadık" dedi. Burdur'un birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını da aktaran Toklu, "Bunun için de farkındalığı oluşturmak, afet bilincini yerleştirmek için anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik böyle bir uygulamaya başladık" diye konuştu. Tiyatronun tüm okullarda gösterilmesi planlanıyor. Öğrencilere etkinlik sonrası kumbara dağıtıldı.