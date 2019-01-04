Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Duygulandıran açılış töreni

Duygulandıran açılış töreni

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Duygulandıran açılış töreni
BURDUR'DA '15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar' sergisi düzenlendi. Güzel Sanatlar Lisesi Resim-iş bölümü öğrencilerinin hazırlandığı kil rölyef çalışmalarının yer alan serginin açılışında duygusal anlar yaşandı. Sergiyi 15 Temmuz şehitleri Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, annesi Fadime ve oğlu Niyazi Altay, Şehit Ömer Halis Demir'in kız kardeşi Elif Serin de katıldı.

GURUR GÖZYAŞLARI
Gülsüm Altay, "İnşallah gençlerimiz bu bayrağa sıkı sıkıya sarılsın, şehitlerimize layık olsunlar" dedi. Halis Demir'in rölyefini gören kardeşi Elif Serin ise göz yaşlarını tutamadı. Vali Hasan Şıldak öğrencilere başarı sertifikası verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Duygulandıran açılış töreni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN