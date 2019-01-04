Duygulandıran açılış töreni

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA '15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar' sergisi düzenlendi. Güzel Sanatlar Lisesi Resim-iş bölümü öğrencilerinin hazırlandığı kil rölyef çalışmalarının yer alan serginin açılışında duygusal anlar yaşandı. Sergiyi 15 Temmuz şehitleri Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, annesi Fadime ve oğlu Niyazi Altay, Şehit Ömer Halis Demir'in kız kardeşi Elif Serin de katıldı.Gülsüm Altay, "İnşallah gençlerimiz bu bayrağa sıkı sıkıya sarılsın, şehitlerimize layık olsunlar" dedi. Halis Demir'in rölyefini gören kardeşi Elif Serin ise göz yaşlarını tutamadı. Vali Hasan Şıldak öğrencilere başarı sertifikası verdi.