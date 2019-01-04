Hedef kupa, rakip Göztepe

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 6'ncı sırada bitiren Antalyaspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına başladı. 2 Ocak Çarşamba günü Regnum Carya Otel'de akşam saatlerinde kampa giren kırmızı- beyazlılarDün sabah saat 11.00'de teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın devamında güç ve set çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmaların son bölümünü çift kale maç ile tamamladı. Antalyaspor çalışmalarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.11 Ocak tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürecek olan Antalyaspor, bu tarihten sonra kendi tesislerine dönecek veile oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşması vemaçı için hazırlıklarını burada sürdürecek. Kamp dönemi boyunca 3 özel maç yapacak olan Antalyaspor,Fenerbahçe karşısında Antalyaspor formasını giyerek Süper Lig tarihinin en genç futbolcusu ünvanını alan Fehmi Koç'a milli davet geldi. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası müsabakaları aday kadrosuna çağrılan Fehmi, 8 Ocak 2019 Salı günü saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa dahil olacak. Fehmi Koç'un da yer alacağı 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında İzmir'de 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası'nda mücadele edecek.SÜPER Lig'deAntalyaspor ilk yarı sonunda kasasınaLigin ilkdevresinikırmızıbeyazlılar, en çok kazanan kulüpler arasınaadını yazdırdı. Akrep, geçen sezonTFF'nin verdiğigalibiyet ve beraberlik primlerinden en çokpayı ligin ilk yarısını zirvede tamamlayanMedipol Başakşehiroldu.Sezonsonunda lig şampiyonu 33 milyonTL'lik şampiyonluk ödülünün sahibiolacak. Lig ikincisi 26 milyon TL kazanırken,lig üçüncüsüne ise 21 milyonTL ödeme yapılacak.