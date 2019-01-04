Hedef kupa, rakip Göztepe

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 6'ncı sırada bitiren Antalyaspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına başladı. 2 Ocak Çarşamba günü Regnum Carya Otel'de akşam saatlerinde kampa giren kırmızı- beyazlılar ilk çalışmasını aynı gün yoğun yağmur altında yaptıktan sonra dün de günü çift antrenmanla geçirdi.
Dün sabah saat 11.00'de teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın devamında güç ve set çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmaların son bölümünü çift kale maç ile tamamladı. Antalyaspor çalışmalarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 3 HAZIRLIK MAÇI VAR
11 Ocak tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürecek olan Antalyaspor, bu tarihten sonra kendi tesislerine dönecek ve 15 Ocak tarihinde Göztepe
ile oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşması ve Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig
maçı için hazırlıklarını burada sürdürecek. Kamp dönemi boyunca 3 özel maç yapacak olan Antalyaspor, ilk hazırlık maçını ise 8 Ocak Salı günü saat 16.00'da Almanya'nın Uerdingen takımı ile oynayacak. FEHMİ'YE MİLLİ DAVET
Fenerbahçe karşısında Antalyaspor formasını giyerek Süper Lig tarihinin en genç futbolcusu ünvanını alan Fehmi Koç'a milli davet geldi. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası müsabakaları aday kadrosuna çağrılan Fehmi, 8 Ocak 2019 Salı günü saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa dahil olacak. Fehmi Koç'un da yer alacağı 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında İzmir'de 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası'nda mücadele edecek. ALDIĞI HER PUANLA KASASI DA DOLDU
SÜPER Lig'de galibiyete 2 milyon 600 bin TL, beraberliğe ise 1 milyon 300 bin TL ödenirken,
Antalyaspor ilk yarı sonunda kasasına 24 milyon 700 bin TL koydu.
Ligin ilk
devresini 27 puanla 6. sırada kapatan
kırmızı
beyazlılar, en çok kazanan kulüpler arasına
adını yazdırdı. Akrep, geçen sezon TFF'den 14 milyon 300 bin TL alabilmişti.
TFF'nin verdiği
galibiyet ve beraberlik primlerinden en çok
payı ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan
Medipol Başakşehir
oldu. İstanbul ekibi, kasasına 32 milyon 300 bin TL koydu. Lideri, 27 milyon 300 bin TL ile Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray; 26 milyon TL ile de Kasımpaşa takip etti.
Sezon
sonunda lig şampiyonu 33 milyon
TL'lik şampiyonluk ödülünün sahibi
olacak. Lig ikincisi 26 milyon TL kazanırken,
lig üçüncüsüne ise 21 milyon
TL ödeme yapılacak.