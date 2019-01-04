İlk yarının liderleri

BUGÜN NELER OLDU

TARIHININ en iyi dönemlerinden birini yaşayan ve ligde elde ettiği dereceyle büyük takdir toplayan Antalyaspor'da istatistiklerde öne çıkan isimler de belli oldu. Kırmızı-Beyazlılarda en çok süre alan Boffin oldu. Belçikalı file bekçisi tüm maçların tamamında sahada kalan tek isim. Doukara, 6 golle bu alanda zirvede yer aldı. Senegalli futbolcu maç başına 1.5 ile en çok şut çeken ve 1.2 ile en çok isabetli şut atan futbolcu olmayı başardı. Hakan Özmert'in 3 asistle listenin başında yer aldığı Antalyaspor'da yüzde 91.6 ile en çok isabetli pas atan isim olarak Vainqueur dikkat çekti. Rakipten en çok topu sağ bek Nazım Sangare (1.6) kazanırken, hava topu mücadelelerinin en başarılısı da Diego (3.1) oldu. 17 haftalık periyotta Antalyaspor'un maçını en çok yöneten hakem Alper Ulusoy olurken, genç hakemin yönetimindeki 3 maçta kırmızı-beyazlılar 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.