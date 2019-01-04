Manavgat’ta korkutan yangın

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde iş makine tamirhanesinde çıkan yangın çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 7 Blokta Gani Deniz'e ait iş makinesi tamirhanesinde çıktı. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bölgede telaşa neden oldu.Yangın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sağanak yağmurda yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu işyerinde maddi hasar oluşurken, işyerinde bulunan Manavgat Belediyesi'ne ait 2 iş makinesi de zarar gördü.