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Manavgat’ta korkutan

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Manavgat’ta korkutan yangın
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde iş makine tamirhanesinde çıkan yangın çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 7 Blokta Gani Deniz'e ait iş makinesi tamirhanesinde çıktı. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bölgede telaşa neden oldu.

2 İŞ MAKİNESİ ZARAR GÖRDÜ
Yangın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sağanak yağmurda yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu işyerinde maddi hasar oluşurken, işyerinde bulunan Manavgat Belediyesi'ne ait 2 iş makinesi de zarar gördü.
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Manavgat’ta korkutan yangın
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