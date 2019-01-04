Motivasyon hareketi 6 bin öğrenciye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'in üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için düzenlediği motivasyon gezileri sürüyor.2 ayda proje ile Antalya genelinden 35 okuldan 5 bin 700 öğrenci Land Of Legends'da sınav stresinden uzaklaşarak unutulmaz bir gün geçirdi. Dev eğlence araçlarını deneyimleyen öğrenciler, zorlu ders ve sınav sürecinden uzaklaşıp, heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirten öğrenciler, sınav stresinden bir nebze de olsa uzaklaştıklarını dile getirdi. Öğrencilerden Abdülkadir Tüylü, "Sınavlarımızdan önce bizim için motivasyon oldu" derken, Berna Ak ise, "İlk defa böyle bir yere geliyorum. Bütün stresimi attım" diye konuştu. Menderes Türel'e teşekkür eden öğrencilerden Uğur Sun, "Başkanımız adeta ailemiz gibi bizi düşündü ve duyarlılık gösterdi" dedi. Mert Fidan da ilk kez böyle bir eğlence merkezine geldiğini söyledi ve "Sınav öncesi kafamızı dağıttık" dedi.