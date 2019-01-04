Ölüm hastane yolunda yakaladı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde otomobilin üst geçit beton duvarına çarpması sonucu karıkoca öldü, çocukları yaralandı. D-400 Karayolu Çenger mevkisinde Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Namal'ın kullandığı 07 HR 044 plakalı otomobil, karayolu üzerinde bulunan üst geçidin beton direğine çarptı. Kazada, sürücünün eşi Bedia Namal (28) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Namal (33) ve oğlu 7 yaşındaki oğlu Yusuf Namal ise ağır yaralandı.Ambulanslarla hastanede kaldırılan yaralılardan sürücü Mehmet Namal da müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Namal çiftinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alanya'nın Konaklı Mahallesinde oturan Mehmet- Bedia Namal çiftinin diyaliz hastası olduğu belirtilen oğulları Yusuf'u kontrol için Antalya'ya götürürken kazanın meydana geldiği kaydedildi. Yusuf Namal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Muharrem MANĞ / MANAVGAT