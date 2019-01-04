Paşanın meleği kaptan Yeliz

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK kadın hentbolunun en önemli isimlerinden Yeliz Özel, Süper Lig'de ilk yarıyı 14 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor'un en skorer oyuncusu oldu. Mart ayında 39'uncu yaş günün kutlayacak olan Türk hentbolunun 'özel' ismi sahaya çıktığı 10 maçta 54 gol kaydetti.PAŞANIN Meleklerinde ilk yarıya damga vuran isim takım kaptanı ve Türk hentbolunun 'özel' ismi Yeliz Özel oldu. 6 Mart'ta 39'uncu doğum günün kutlayacak olan Yeliz Özel, 10 maçta kaydettiği 54 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Ablasının sayesinde başladığı hentbolda 19 yaşında Norveç'in Byasen kulübüne transfer olarak, Türkiye'nin yurt dışına çıkan ilk kadın hentbolcusu olan Yeliz Özel, Makedonya'nın Kometal ve Romanya'nın Olctim takımlarında Türkiye'yi temsil etti. Yıldız Milli Takım'dan itibaren aralıksız ay-yıldızlı formayı giyen ve 15 yıl A Milli Takım Kadın Hentbol Takımı'nın kaptanlık bandını da taşıyan Özel, Süper Lig'deki 14'üncü şampiyonluğunu ise geçen yıl transfer olduğu Muratpaşa Belediyespor'la birlikte yaşadı.