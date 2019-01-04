Sevgilisini 55 kez bıçaklayıp katletti

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Karamanlı ilçesindeki bir barda eğlenen Ganıra Cabbarova ve Halil A., gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. Takside tartışan ikili, Beyköy yol ayrımında araçtan indi ve Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Cabbarova olay yerinde hayatını kaybetti. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.