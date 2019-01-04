Tahtalı’da buz tırmanışı açılımı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, 2 bin 366 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacındaki buzda tırmanış rotalarını belirlemek için çalışma başlattı. 100- 150 metre arası yükseklikte değişen 6 buz rotası belirlediğini anlatan Sevgül, rota ilanı için gün sayıyor.Yeni yılın ilk gününü Tahtalı Dağı'nın zirvesinde geçiren Yılmaz- Sevgül, Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacında gündüz güneşin karı eritmesiyle oluşan akıntının donmasıyla rotaların oluştuğunu söyledi. Buz tırmanıcılarını Antalya'ya davet eden Sevgül, rotaları 2019 yılı içinde kısa süre sonra ilan edeceğini sözlerine ekledi.