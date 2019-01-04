Yanan evde altın aradılar

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ISPARTA'DA 9 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında tamamen yanarak, küle döndü. Yangın, Çünür Mahallesi 5424 Sokak'ta Suriyeli Abdülselam el Muhammed (32) ve eşi Halime (27) ile 7 çocuğunun kiracı olarak yaşadığı 2 katlı evde çıktı. 7 çocuklarıyla yangından kurtulmayı başaran Suriyeli çift, alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen eve girerek, kimlikleri ile sakladıkları bir adet çeyrek altını aradı. Kaybolan altının önemli olmadığını dile getiren Abdülselam el Muhammed, "Allah'a şükür, ailem iyi" diye konuştu.