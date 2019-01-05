Ağlatan doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, yazar-seramik sanatçısı Fecrin Nur Öngören, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisinde duygularına hakim olamadı gözyaşı döktü. Tophane Çay Bahçesi'ndeki Piri Paşa Cafe'de Tülay Gülseven'in organizasyonuyla bir araya gelen müzik severler, şair ve yazarlar, orkestranın çaldığı şarkılar, türküler, oyun havaları eşliğinde de eğlendi. Doğum günü pastasını arkadaşlarıyla birlikte keserken duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Öngören, "Burada toplanmamız benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu güzel anı ömür boyu unutamam" dedi.