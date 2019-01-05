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2018 yılını rekorla tamamladı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
ALKÜ 2018 yılını rekorla tamamladı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2018 yılında 1 milyon 247 bin 435 hastaya sağlık hizmeti verildi. ALKÜ Hastanesi Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, 20 bin 509 hastanın yatarak tedavi olduğunu belirterek, "En çok başvuru yapılan servisimiz 19 bin 131 hasta ile Acil Servis oldu. Poliklinik biriminde en çok başvuru 10 bin 998 hasta ile İç Hastalıkları, 8 bin 42 hasta ile Çocuk Sağlığı ve 5 bin 264 hasta ile Fiziksel Tıp polikliniklerine oldu" ifadelerini kullandı.
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ALKÜ 2018 yılını rekorla tamamladı
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